Scheldeprijs moet op zoek naar nieuwe startplaats

De Scheldeprijs gaat dit jaar niet van start in het Nederlandse Terneuzen. Daartoe heeft de burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink, besloten. De wielerwedstrijd, die voor 14 oktober op het programma staat, moet vanwege de onlangs aangescherpte coronamaatregelen in Nederland op zoek naar een nieuwe startplaats. De finish is getrokken in Schoten.

"Na de twee eerdere succesvolle edities van de Scheldeprijs met de start in Terneuzen, is het buitengewoon jammer dat de wielerwedstrijd dit keer niet vanuit Terneuzen kan vertrekken. Het is echter, gezien de coronamaatregelen, nu niet mogelijk om de start hier door te laten gaan", zegt Lonink. De burgemeester van Terneuzen denkt niet aan de aangescherpte maatregelen, waaronder het weren van het publiek, te kunnen voldoen.

De afgelopen twee edities van de Scheldeprijs werden gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen, die begin augustus hard ten val kwam in de Ronde van Polen. Tom Boonen is de laatste Belgische winnaar in 2006.

De 108e editie van de Scheldeprijs stond aanvankelijk op 8 april geprogrammeerd maar werd naar het najaar verschoven door de coronacrisis. De organisatie is in handen van Flanders Classic. Verantwoordelijke Tomas Van den Spiegel liet eerder weten een 'plan B' achter de hand te hebben mocht de semiklassieker niet op Nederlands grondgebied kunnen doorgaan.

(Bron en foto: © Belga)