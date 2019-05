Scheldewater zuiveren om er drinkbaar water van te maken (VIDEO)

Het zijn tikkende tijdbomen en het is maar wachten tot er weer iemand ontploft. Dat zegt Sant Egidio over sommige daklozen in Antwerpen. De kerkgemeenschap doet de oproep naar aanleiding van de moord op Julie Van Espen. Want de vermoedelijke dader, Steve Bakelmans, kwam af en toe eten in Kamiano, het restaurant voor daklozen van Sant'Egidio. Sant 'Egidio waarschuwt dat mensen met psychische problemen, vaak gecombineerd met een verslaving, beter moeten worden opgevangen, want ze vormen een gevaar voor zichzelf en voor de maatschappij.