De stad Antwerpen gaat iets doen aan elektrische deelsteps die te snel rijden en vaak gevaarlijke situaties veroorzaken. Tegen de zomer worden er no-gozones en no- parkzones ingevoerd. Op drukke plaatsen zoals de Meir zullen de deelsteps maar maximaal 8 kilometer per uur meer kunnen rijden. In sommige zones waar ze niet toegelaten zijn, zoals in stations of op begraafplaatsen, vallen ze automatisch stil.