Schepen Ludo Van Campenhout opnieuw opgenomen voor alcoholverslaving

Ludo Van Campenhout is opnieuw opgenomen voor zijn alcoholverslaving. De Antwerpse schepen worstelt al jaren met de ziekte. Hij is nu voor de derde keer in behandeling. Burgemeester Bart De Wever zal mogelijk zijn taken overnemen. Het is niet duidelijk voor hoelang.

In 2012 ging Van Campenhout ook al eens drie weken naar Curaçao om te ontwennen. Twee jaar geleden werd hij opgenomen bij de Alexianen in Tienen. Van Campenhout verscheen al enkele weken niet meer op publieke evenementen en was niet aanwezig op de laatste gemeenteraad. Mogelijk was hij toen al opgenomen voor z'n drankprobleem.