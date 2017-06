Schepencollege keurt bouwvergunning tribune 1 van Antwerp goed

Antwerp fc heeft de bouwvergunning voor de nieuwe hoofdtribune beet. Het Antwerpse schepencollege keurde die vergunning vandaag goed.

Antwerp speelt het komende seizoen in de eerste afdeling A en de club is ambitieus. Er wordt gewerkt aan een verdere sportieve uitbouw, maar ook aan de accomodatie. Een de nieuwe tribune 1 is een eerste stap. Deze maand wordt begonnen met de afbraak van de oude tribune. Als alles op schema verloopt, wordt de nieuwe tribune in gebruik genomen in september. De werken zullen uitgevoerd worden door Ghelamco, het bedrijf van geldschieter Paul Gheysens.