Schermutseling in Antwerpse school : leerling haalt mes boven

In de Leerexpert aan de Begijnenvest in Antwerpen is een leerling lichtgewond overgebracht naar de kliniek. Na een discussie haalde een leerling een mes boven en verwondde en andere scholier.

Bij een steekpartij op de speelplaats van een school in het centrum van Antwerpen is vancohtend een leerling gewond geraakt. Dat zegt het Antwerpse parket. Een mogelijke verdachte, eveneens minderjarig, werd na de feiten opgepakt en zal worden verhoord. Het slachtoffer is een tiener en zou slechts oppervlakkige letsels hebben opgelopen. De mogelijke aanleiding voor het incident is volgens het parket nog niet duidelijk en zal verder worden onderzocht.

(foto : Google Street View)