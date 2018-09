Schietincident Brugge: derde verdachte opgepakt in Antwerpen

In de zaak van het schietincident in Brugge is de derde verdachte in Antwerpen gearresteerd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Zijn twee broers zitten al in de cel op verdenking van moordpoging. De schietpartij kadert in een conflict tussen enkele Brugse taxichauffeurs. Vrijdagavond achtervolgden de broers de taxi van Mohammad M. en reden het slachtoffer klem. Eén van de verdachten loste een schot, waarbij het slachtoffer in de nek werd geraakt. Zijn toestand was snel stabiel.

Twee verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moordpoging. Vrijdag zal de raadkamer in Brugge beslissen over hun verdere aanhouding. Ondertussen kon in Antwerpen ook de derde broer ingerekend worden. De verdachte zal verhoord worden door de politie. Daarna zal de onderzoeksrechter moeten beslissen over wat er verder met hem zal gebeuren. Het is niet duidelijk welke rol hij zou gespeeld hebben in de schietpartij.

(Bron en foto : © Belga)