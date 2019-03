Schietpartij Brederodestraat: schutter en zoon blijven in de cel

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding verlengd van Mehmet Y. (62), de Koerdische man die begin februari drie mensen neerschoot in de Brederodestraat in Antwerpen. Ook zijn zoon Nihat Y. (32) blijft in de cel.

De raadkamer wilde hem onder elektronisch toezicht plaatsen, maar het parket ging tegen die beslissing in beroep. Mehmet Y. zat op 2 februari koffie te drinken in een café tegenover het restaurant van zijn zoon. Hij zag hoe de Turkse neven Emre (28) en Ozan (21) Sogutlu een verkeersbord door het raam gooiden. De zestiger pakte zijn wapen en opende het vuur op de twee mannen. Ook zijn zoon liet zich niet onbetuigd: hij kwam met een vleestang uit het restaurant gelopen en begon er de neven mee te slaan. Toen een getuige de neven te hulp schoot, werd ook hij door de vader neergekogeld. De 28-jarige neef bezweek nog dezelfde dag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De twee andere mannen raakten zwaargewond.

Vader en zoon werden aangehouden voor moord en moordpoging. Eind vorige maand werd een reconstructie van de feiten gehouden. Mehmet Y. verklaarde dat hij de slachtoffers niet wilde doden en dat hij hen enkel in de benen wilde schieten. De aanhouding van Mehmet Y. werd donderdag met een maand verlengd. De raadkamer wilde zoon Nihat Y. onder elektronisch toezicht plaatsen, maar het parket ging in beroep. Het is nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling om binnen de vijftien dagen een beslissing te nemen. Nihat Y. blijft zo lang in de cel.

(Bron : Belga)