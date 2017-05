Schietpartij en brandstichting in Berendrecht wellicht 'waarschuwing' uit drugsmilieu

In de Neerhoefstraat in Berendrecht, bij Antwerpen, is vanochtend een woning onder vuur genomen. Er werden verschillende kogels op afgevuurd, zegt de Antwerpse afdeling van het parket van Antwerpen.

De wagen van de woning ernaast werd in brand gestoken. "Er werd ook een uitgebrand voertuig teruggevonden dat vermoedelijk van de daders is. Het labo en de federale gerechtelijke politie zijn ter plaatse. Het onderzoek loopt volop", zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. De voorbije maanden werden in de Antwerpse wijk Dam en in Borgerhout en Sint-Job-in-’t-Goor ook al woningen beschoten. De incidenten kaderen wellicht in een vete binnen het drugsmilieu.

(foto Google Street View)