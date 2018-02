Schietpartij in Deurne

Er is gisteravond geschoten in Deurne. De schietpartij vond plaats in de Knyffstraat, op het kruispunt met de De Sevillastraat. Er werden een 4-tal schoten gelost.

Eerst was er geen melding van gewonden, maar later op de avond heeft toch 1 slachtoffer zich gemeld in het ziekenhuis. De man van 26 had een schotwonde in de buik. De daders vluchtten weg in een auto en zijn voorlopig spoorloos. Op straat werden enkele 9 millimeterhulzen gevonden. Ter plaatse werd ook een zwangere vrouw in shock afgevoerd. Over het mogelijke motief wil de politie niets kwijt. Of er een link is met de drugsoorlog die in Antwerpen woedt en eerder al tot meerdere schietpartijen leidde, is onduidelijk.

(foto : Google Maps)