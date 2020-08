Edegem is voorlopig nog een oranje zone. Huisartsen zijn momenteel bezig om de besmettingen in kaart te brengen. Burgemeester Koen Metsu roept zijn bewoners via de sociale media op om voorzichtig te zijn en ervoor te zorgen dat Edegem geen rode zone wordt. Volgens de burgemeester is er wel sprake van enkele clusters in de gemeente. Anderstaligen medewerkers worden nu ingeschakeld om elke burger te bereiken.