Man wordt neergeschoten voor ogen van 2-jarige zoontje

In Wilrijk heeft zich gisteren een schietincident voorgedaan. 2 mannen met een bivakmuts schoten op een man ter hoogte van zijn woning in de Keizershoevestraat.

Ken Witpas van het Parket :

‘Omstreeks 20.34u gisterenavond werd in Wilrijk het 26-jarige slachtoffer ter hoogte van zijn woning in de Keizerhoevestraat, aangesproken door 2 gebivakkeerde mannen. Het slachtoffer werd daarbij vrijwel onmiddellijk onder vuur genomen. Verscheidene keren werd vanop korte afstand in de richting van het slachtoffer geschoten. Het slachtoffer kreeg een schot in het linkerbeen, een in de rechter onderarm en een schampschot aan het rechterbeen. Hij werd niet levensbedreigend geraakt, maar een operatieve tussenkomst was wel noodzakelijk. Ter plaatse werden 4 hulzen aangetroffen. Het tweejarig zoontje was bij het slachtoffer tijdens de schietpartij.

Het verdere onderzoek, ligt in handen van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen onder leiding van het Antwerpse parket. Momenteel kan er nog geen enkele uitspraak worden gedaan naar het mogelijke motief rond de schietpartij. Het parket houdt voorlopig alle pistes open en kan derhalve momenteel niets uitsluiten.’

Het slachtoffer was een van de getuigen in de Pano-reportage over drugs.

(foto : Google Street View)