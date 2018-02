In de nacht van vrijdag op zaterdag is in de Kattenberg in Borgerhout een woning beschoten. Eén kogel is zelfs door het raam in een slaapkamer beland, op de bovenste verdieping van het huis. Bij de schietpartij vielen er geen gewonden en van de daders is er voorlopig nog geen enkel spoor. Het parket houdt alle pistes open. Mogelijk is de schietpartij te linken aan het drugsmilieu.