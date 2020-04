Schijnpoortweg 3 dagen afgesloten richting stadscentrum

Op 16 maart is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met de vernieuwing van het fietspad langs de noordzijde van de Schijnpoortweg in Antwerpen. De stad Antwerpen vernieuwt gelijktijdig het voetpad. Omwille van de coronacrisis hebben de werken een tijdlang stilgelegen, maar sinds 15 april zijn de werken hervat. Op het einde van de werken zou ook het wegdek van de Schijnpoortweg stadinwaarts vernieuwd worden, maar omdat dit voor de meeste verkeershinder zorgt, worden de werken aan de rijweg vervroegd uitgevoerd. De Schijnpoortweg richting stadscentrum wordt hiervoor afgesloten van maandagochtend 27 april tot donderdagochtend 30 april. Het verkeer volgt een lokale omleiding.

Samen met de vernieuwing van de fiets- en voetpaden langs de noordzijde van de Schijnpoortweg, wordt ook de rijweg stadinwaarts aangepakt. Het wegdek krijgt een nieuwe laag asfalt tussen het kruispunt met de Bisschoppenhoflaan (N120) en het kruispunt met de Slachthuislaan (R10). Omdat de Schijnpoortweg hiervoor afgesloten moet worden en dit dus de nodige verkeershinder veroorzaakt, was dit oorspronkelijk gepland tijdens weekenddagen tegen het einde van de werken. De werken aan de rijweg worden nu vervroegd uitgevoerd om volop gebruik te kunnen maken van de huidige verkeersluwe periode.



Van maandagochtend 27 april (06u) tot donderdagochtend 30 april (06u) is de Schijnpoortweg richting het stadscentrum afgesloten. Het verkeer stadinwaarts volgt een omleiding via de Theunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan. De kruispunten met de Bisschoppenhoflaan en de Slachthuislaan zitten niet mee in de werfzone en blijven open. De op- en afrit Deurne (nr. 2) blijft open, maar verkeer komende van de afrit kan niet links afslaan richting stadscentrum en moet hiervoor ook de lokale omleiding volgen. Fietsers en voetgangers kunnen de Schijnpoortweg steeds passeren langs de zuidzijde via tijdelijk dubbelrichtingsverkeer.



Werken aan fiets- en voetpad tot midden mei

Na het vernieuwen van de rijweg van de Schijnpoortweg, worden de huidige werkzaamheden aan de fiets- en voetpaden verdergezet. Dan geldt opnieuw de huidige verkeerssituatie: de rechterrijstrook van de Schijnpoortweg stadinwaarts (afslagstrook naar Slachthuislaan) is afgesloten. Verkeer rechtdoor en rechtsaf moet over één rijstrook. Fietsers en voetgangers kunnen passeren langs de zuidzijde (dubbelrichtingsverkeer).

Tegen midden mei moeten de werken aan de Schijnpoortweg volledig afgerond zijn.

(bericht en afbeelding : Wegen en Verkeer)