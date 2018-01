Schilde geeft geen vergunning voor woonpark 'Oostland'

De gemeente Schilde geeft geen vergunning voor het veelbesproken woonpark 'Oostland'.



Dat is een nieuwe wijk met 34 woningen. Die zouden één gemeenschap vormen, afgesloten van de openbare weg. Een 'gated community' heet zoiets. Maar het project stuitte op heel wat weerstand. 192 omwonenden dienden een bezwaarschrift in. Zij vinden vooral dat het project niet past in een rustige villawijk en vrezen ook verkeers-overlast. Maar ook de stedenbouw-kundig ambtenaar en het Agentschap voor Natuur en Bos zijn tegen het project.