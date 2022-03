Nieuws Schildenaar en Russische verloofde geven onderdak aan Oekraïners: "Opvang voor oude klasgenote"

Naast de collectieve opvang, worden er natuurlijk ook veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis. Dat is onder meer het geval in Schilde. Een Schildenaar en zijn verloofde hebben er voor onderdak gezorgd voor een oude schoolvriendin en haar kinderen. Haar man is in Oekraïne achtergebleven om er zich te ontfermen over doven en slechthorenden.