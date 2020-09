Media en Cultuur Schilderijen Van Gogh komen tot leven in Waagnatie

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Vincent Van Gogh is in Antwerpen. In de Waagnatie Expo kan je dit najaar de ‘Van Gogh, The Immersive Experience’ beleven. Op deze expositie vind je geen enkel origineel schilderij van Van Gogh, maar al z’n schilderijen komen er wel tot leven. Dankzij de nieuwste projectie- en VR-technologie kunnen bezoekers z’n schilderijen als het ware ‘beleven’.