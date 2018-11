Schilders & Schrijvers – 50 jaar galerie De Zwarte Panter

In 1970 startte hij met Herbert Binneweg, Roger Vandaele en Roger Van Akelijen een ets- en zeef­drukatelier. Kunstenaars als Fred Bervoets, Wilfried Pas, Jan Cox, en later Nick Andrews, Michel Buylen, Benjamin Demeyere, Tom Liekens,… gingen een co-creatie aan met schrijvers als Roger de Neef, Jeroen Olyslaegers,… Deze samenwerkingen tussen kunstenaars en auteurs resulteerden in vaak verrassende bibliofiele edities waarin woord en beeld elkaar aanvullen. Ook dubbeltalenten als Hugo Claus, Paul de Vree, Pjeroo Roobjee, Marcel van Maele, Jan Vanriet,… werkten met Raemdonck samen.

Gedurende vijf weken wordt een selectie van de kunstenaarsboeken gepresenteerd. Het zijn edities waarin tekst naast beeld een complementair verhaal vertellen. Affiches van de galerie brengen de oude expo’s opnieuw tot leven. Tijdens toonsessies zal Adriaen Raemdonck bezoekers ontvangen en vertellen over ‘zijn galerie’. De bezoekers worden zo ondergedompeld in de vijf decennia lange historiek van de galerie en proeven van haar belang in de Belgische kunstwereld. Welgekozen foto’s, artikels en andere documentatie schetsen de belangrijke rol van De Zwarte Panter in de Antwerpse en Belgische kunst­geschiedenis, evenals de intense en gevarieerde samenwerking met uitgevers. Tenslotte laat een monografie, met een bijdrage van Johan Pas, een blijvend spoor achter van deze expo.

Adriaan Raemdonck opende op 5 december 1968 de galerie De Zwarte Panter in de Antwerpse binnenstad. Sinds 2 oktober 1970 is de galerie ondergebracht in de Hoogstraat: in een historische site met middeleeuwse kapel. Nu, vijftig jaar later, is De Zwarte Panter een gevestigde naam in zowel het Vlaamse, het Belgische en ook Europese galerie-landschap. Het is een plaats waar beeldende kunstenaars, muzikanten, schrijvers, curatoren, journalisten, verzamelaars, kunstliefhebbers elkaar treffen.

