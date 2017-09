Schildershof feest en breidt uit

Gisteren stelde Matexi de tweede fase van de woonbuurt Schildershof voor aan het grote publiek tijdens een gezellig buurtfeest. “Zo’n samenkomst geeft de toekomstige bewoners niet enkel de mogelijkheid om de omgeving maar ook meteen hun toekomstige buren wat beter te leren kennen”, vertelt Tim Peeters, Development Manager Matexi Antwerpen.

In 2011 startte Matexi met het woonproject gelegen tussen de Kerkhofweg en de Veldweg. De tweeëntwintig woningen uit de eerste fase hebben ondertussen allemaal een eigenaar gevonden. Ook de voorverkoop van de twintig woningen uit de tweede fase loopt vlot. Bijna de helft van de woningen is reeds verkocht.

Werken tweede fase starten in september

Gisteren stelde Matexi in aanwezigheid van burgemeester Gaston Van Tichelt de plannen van de twintig woningen uit de tweede fase voor. Daarvan heeft reeds de helft een eigenaar gevonden. “Wij zijn dan aangenaam verrast door het grote enthousiasme waarmee onze woningen onthaald worden”, stelt Tim Peeters. Net zoals in de eerste fase gaat het om ruime eengezinswoningen met minimum drie slaapkamers.

Schildershof, kindvriendelijke buurt in het groen

In 2011 startte de buurtontwikkelaar tussen de Kerkhofweg en de Veldweg met de bouw van het Schildershof. In totaal zal de autoluwe en landelijke buurt bestaan uit 109 duurzame en kwaliteitsvolle nieuwbouwwoningen.

Essen bevindt zich net naast de Kalmthoutse Heide en baadt in het groen. Verschillende kunstenaars zijn opgegroeid in Essen of hebben zich in de loop der jaren in de gemeente gevestigd. “Enkelen onder hen kregen zelfs een straat naar hen vernoemd. De keuze voor de naam Schildershof was dan ook snel gemaakt”, vertelt Tim Peeters.

Buurtfeest brengt Essenaren samen

Matexi organiseerde een buurtfeest in Het Schilderhof te Essen. “Het Schildershof is een sfeervolle en kindvriendelijke buurt vlakbij het Essense centrum. Het leek ons perfect om de start van de tweede fase te koppelen aan een gezellig buurtfeest en een kijkdag”, vertelt Tim Peeters. “Zo leren de huidige en toekomstige bewoners niet enkel hun omgeving maar ook meteen hun buurtbewoners wat beter kennen.”

Ter gelegenheid van het buurtfeest werd er ook een wedstrijd georganiseerd waarbij vier personen een ballonvlucht in de wacht sleepten. De burgemeester assisteerde bij de trekking en overhandigde de prijs persoonlijk aan de gelukkige winnaars van de ballonvaart.