De gemeente Kontich heeft vanmorgen net geen 22.000 mondmaskers besteld, één voor elke inwoner. Het gemeentebestuur wacht daarmee niet op de exitstrategie die moet bepalen of we binnenkort op straat, op het werk en in de supermarkt mondmaksers zullen moeten dragen of niet. De Kontichnaren mogen eind volgende maand een exemplaar in hun brievenbus verwachten.