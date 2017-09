Schip in bocht van Bath is losgetrokken

De Seatrout, een olietanker die na een aanvaring met een bulkschip leeg was gestrand in de bocht van Bath, is woensdagmiddag losgetrokken uit zijn benarde positie op de Westerschelde in Nederland. Het schip is nu op weg naar Vlissingen voor inspectie, zo melden de Nederlandse autoriteiten.

Slepers hadden woensdagochtend al een poging gedaan om het schip opnieuw vlot te krijgen, maar door het zakkende water lukte dat niet meer. Het was wachten tot het nieuwe tij. De verwachting was dat het omstreeks 15.00 uur opnieuw mogelijk was om de tanker los te trekken. Met behulp van de zes sleepboten van de bedrijven Multraship en Kotug kwam de gestrande lege olietanker uiteindelijk omstreeks 15.45 uur in beweging.

Tien minuten later was het vaartuig helemaal vrij. Vier boten slepen het nu naar Vlissingen in Zeeland, waar het zal worden geïnspecteerd. Sinds ‘s ochtends was er een stremming voor schepen van en naar Antwerpen die langer waren dan 200 meter.

Volgens de lokale Nederlandse Veiligheidsregio werd tijdens de nieuwe lostrekpoging de scheepvaart volledig gestremd. Sinds 16.15 uur zou die zijn opgeheven.