Schitterend Verlangen in het MAS opent het diamantjaar

Met Schitterend Verlangen onderzoekt het MAS hoe de mens zijn verlangen naar liefde en geborgenheid, zingeving, maar ook naar status en macht vertaalt in objecten uit kostbare materialen zoals diamant.

De verlovingsring van Maria van Bourgondië, de Mariakroon van de Antwerpse Kathedraal, de Russische tsarenkroon van de Romanovs en de diadeem van Cartier die koningin Elisabeth van België droeg. Ze tonen stuk voor stuk hoe diamanten vorm geven aan onze verlangens. Hedendaagse werken van Berlinde De Bruyckere, Jan Fabre, Phillip Aguirre, Sobudh Gupta en Thierry de Cordier zorgen voor een kritische blik. Kunnen we echt betekenis halen uit deze diamanten schittering? Zijn deze verlangens wel bereikbaar?

Het MAS mag met deze expo het diamantjaar inleiden. De expo is de smaakmaker voor de diamantperiode in Antwerpen. Onder de noemer In Antwerp we speak diamond – Diamond Capital since 1447 zijn er vijf maanden lang allerlei activiteiten gepland.

(bericht en foto Musea en Erfgoed stad Antwerpen)