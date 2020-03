'Scholen als eerste weer open, horeca als allerlaatste'

Eerst de scholen weer open, dan thuiswerk afbouwen en pas dáárna opnieuw op café en restaurant. Zo ziet minister van Economie Muylle (CD&V) de terugkeer naar het normale leven.

'We moeten de horeca daarom maximaal ondersteunen: we werken met elke sector aan specifieke maatregelen om de relance mogelijk te maken', zegt ze vandaag in Het Laatste Nieuws. De maatregelen om de coronacrisis te beheersen, zijn in stappen tot stand gekomen - grote evenementen verboden, daarna cafés en restaurants dicht, daarna ook de gewone winkels en de scholen dicht. Eens de piek voorbij, zullen die maatregelen ook één voor één teruggeschroefd moeten worden, lieten de experts al verstaan.

De vraag is dan: wat eerst, de scholen weer open of de horeca?

'Voor mij - en dan spreek ik vanuit de buik, niet als expert - lijkt het dat de scholen de eerste belangrijke stap moeten zijn, voor we gradueel beginnen op te bouwen', aldus minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V). 'Ik denk dat de handelszaken heropenen en het afbouwen van het telewerk de volgende stap kunnen zijn. Het lijkt mij ook logisch dat alles wat vrije tijd en ontmoeting is - horeca en evenementen - niet de eerste stap zal zijn.'

Horeca Vlaanderen berekende dat het verlies, met twee extra weken verplichte sluiting, richting 1,8 miljard euro gaat. Dat is nu al acht keer meer dan in de nasleep van de terreuraanslagen in 2016. 'Volksgezondheid gaat altijd voor', reageert Mathias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen. 'Maar we hopen wel op een enorme wil vanuit de politiek - en de banken - om de sector hierdoor te sleuren.' 'We zullen de sector maximaal ondersteunen', belooft Muylle. Hoe, dat is werk voor de komende weken. 'We gaan nu met elke sector specifieke relancemaatregelen uitwerken. Met de cafés en restaurants, maar ook met de retail, waar de voorbije dagen veel bezorgdheid was.'