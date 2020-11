Scholen gaan maandag weer open na verlengde herfstvakantie: 'We hebben er vertrouwen in'

Maandag openen de scholen opnieuw de deuren na een verlengde herfstvakantie. Ondanks de verbeterende coronacijfers, zijn er kritische stemmen die vinden dat het te vroeg is om kinderen opnieuw massaal naar de klas te sturen. De scholen en de vakbonden hebben er alleszins vertrouwen in dat alles op een veilige manier kan verlopen. 'Maar we houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en zullen ingrijpen als het nodig is', klinkt het unaniem.

Leerlingen in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen vanaf maandag opnieuw voltijds naar de klas, voor leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs wordt deeltijds afstandsonderwijs georganiseerd. De scholen beslissen zelf hoe ze dat organiseren: week om week, dag om dag of zelfs per halve dagen. Virologen hebben wel de voorkeur om per week te werken, zo hebben minder leerlingen in de klas contact met elkaar en wordt drukte op het openbaar vervoer vermeden.

Ondanks de verbeterende coronacijfers in ons land, staat de heropening van de scholen ter discussie. UZ Gent-diensthoofd intensieve zorg Dominique Benoit zei donderdag in 'Terzake' dat als het van hem afhangt de scholen nog dichtblijven. Hij vreest een eventuele derde golf, die de zorg niet zal aankunnen. Biostatisticus Geert Molenberghs sprak van een 'berekend risico'. Uit een recent onderzoek van de KU Leuven en Sciensano blijkt bovendien ook dat kinderen vatbaarder zijn voor het coronavirus dan eerst gedacht. Maar scholen lijken geen belangrijke rol te hebben gespeeld bij de verspreiding in de eerste golf. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is alleszins klaar voor de nieuwe start na twee weken herfstvakantie en benadrukt dat de scholen alles in het werk stellen om het deeltijds afstandsonderwijs succesvol te organiseren. 'We vertrouwen erop dat alles veilig kan verlopen, maar we blijven uiteraard waakzaam en volgen de evolutie van het virus verder op', klinkt het bij directeur-generaal Lieven Boeve.

(foto © Belga)