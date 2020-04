De Universiteit van Antwerpen zal twee hallen huren in Antwerpen Expo zodat zo’n 600 studenten hun examens kunnen afleggen. Voor de UA-studenten gaan de examens op 1 juni van start, een week later dan gewoonlijk. In Antwerp Expo zullen enkel schriftelijke examens gehouden worden voor groepen met meer dan 100 studenten. Alle andere examens zullen gewoon afgelegd worden in de aula’s van de negen verschillende faculteiten.