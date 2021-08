Niet elk kind zal op 1 september een school hebben. De stad Antwerpen creëert extra plaatsen in het bijzonder onderwijs, maar voor 278 leerlingen is nog altijd geen plek. Dankzij een pilootproject waarbij leerlingen mogen starten in het reguliere onderwijs komen er volgend schooljaar 67 nieuwe plaatsen bij, maar dat is ruim onvoldoende om het nijpend tekort op te vangen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts laat weten het aanbod van acht bestaande scholen op termijn uit te breiden en drie nieuwe scholen op te richten, maar waar en wanneer die precies komen, is nog niet duidelijk. Bevoegd Antwerps schepen Jinnih Beels is tevreden met de extra plaatsen, maar vindt een hoerastemming misplaatst. Ouders hebben volgens haar geen boodschap aan geplande investeringen, maar willen weten of hun kind op 1 september een school zal hebben.