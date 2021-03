"Scholen sluiten mag geen taboe zijn"

Groen-voorzitter Meyrem Almaci wil dat er wordt nagedacht over afstandsonderwijs in de scholen in bijvoorbeeld de week voor de paasvakantie. Dat heeft ze zaterdag gezegd in 'De Ochtend' op Radio 1. "We moeten flexibel openstaan voor het sluiten van de scholen. Als dat nodig is, is dat nodig", klonk het.

Het Overlegcomité gaf de ministers van Onderwijs in ons land vrijdag huiswerk: tegen maandag moeten ze met een plan komen om het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus op scholen in te dammen. Voor Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is de sluiting van de scholen zoals bekend de allerlaatste optie, 'als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput'.

Volgens Almaci zijn de maatregelen in de scholen al streng, maar zijn er nog heel wat randvoorwaarden waarop kan worden ingegrepen. "Denk aan de CO2-meters, we hebben er geen zicht of die goed werken. Er is de contactopsporing door de CLB's die kampen met een groot gebrek aan personeel. Dat moeten we echt versterken. De vaccinatie van leerkrachten is ook een vraag."

Maar er mogen geen taboes zijn, aldus de Groen-voorzitter. "We moeten flexibel openstaan voor sluitingen. Als dat nodig is, is dat nodig. Ik vind dat alles bespreekbaar moet zijn. We moeten die openheid van geest behouden om de scholen flexibel te sluiten. Ik wil geen zwart-witverhaal brengen. Maar als je ziet hoe de cijfers evolueren, mogen er geen taboes zijn", aldus Almaci.