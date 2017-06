De beste leerkracht Nederlands van Vlaanderen en Nederland, die geeft les in Merksem aan het atheneum. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar wel als je beseft dat die leerkracht tot haar elfde nog geen woord Nederlands sprak. Tamara Stojakovic kwam pas als tiener naar ons land, maar zo'n 25 jaar later is ze dus de beste leerkracht Nederlands van het jaar.