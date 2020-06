"scholieren moeten tot de laatste schooldag les krijgen"

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Lange tijd was er onduidelijkheid over hoe het moet gaan met proclamaties voor de leerlingen die afstuderen, maar gisteravond kwam er duidelijkheid. Proclamaties kunnen, maar wel onder strikte voorwaarden. Maar heel wat scholen laten weten dat deze beslissing rijkelijk laat komt en dat ze zich al op een andere manier hebben georganiseerd.