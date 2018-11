Het is koud buiten en dus houden we ons graag warm als we binnen zijn. En dan is het elk jaar oppassen voor CO-vergiftigingen. Bij een interventie gisteravond kon de politie erger voorkomen. Er was een patrouille opgeroepen voor een inbraak aan de Jan Van Rijswijcklaan. Maar de persoonlijke CO-toestellen van de agenten gingen in alarm op het moment dat ze het appartementsgebouw binnen gingen. Het dodelijke gas kwam van de verwarmingsketel in de kelder en had zich vandaaruit verspreid over verschillende appartementen. De ramen werden opengegooid en de bewoners kregen ter plaatse verzorging. En goeie raad: laat verwarmingstoestellen geregeld controleren en zorg altijd voor voldoende verluchting. Dat kan een CO-vergiftiging voorkomen.