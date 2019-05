Er moeten dringend oplossingen komen voor het leraren-tekort. Dat schrijven enkele bezorgde ouders in een open brief aan de Antwerpse beleidsmakers.De impact van het lerarentekort op de kwaliteit van het onderwijs, is volgens de ouders, onvoldoende bekend is. Ze roepen op, om op alle niveaus dringend werk te maken van oplossingen. Scholen moeten nu vaak zelf zoeken naar creatieve alternatieven, zoals gepensioneerde leerkrachten laten inspringen, maar die alternatieven bieden volgens de ouders geen uitweg op lange termijn.