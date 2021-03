Het wijkteam van Merksem controleerde donderdag een nieuw afhaalrestaurant op de Laarsebaan in Merksem. Op sociale media werd de opening aangekondigd en de inspecteurs konden vaststellen dat verschillende klanten een bestelling kwamen oppikken. Toen de politie de zaak binnenging, beweerde de zaakvoerder echter pas een dag later open te gaan. De twee werknemers in de zaak bleken immers in het zwart te werken, bovendien was de zaak niet in orde met de brandveiligheid (geen nooduitgang, geen brandblusser,...) en als kers op de taart werden de coronamaatregelen niet nageleefd. De zaakvoerder besloot de deuren te sluiten tot hij alles in orde had gebracht en dan pas opnieuw te openen.