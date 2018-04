School krijgt vandalen over de vloer

Er moet in Antwerpen een zero-tolerantie komen tegen zwerfvuil en sluikstort. Dat zegt Peter Van Lint, jarenlang de bezielende kracht van de Witte Tornado's, de kuisploegen van de stadsreiniging. Met het zomerse lenteweer wordt er de voorbije dagen vooral in parken volop gesluikstort. Kuisploegen komen tot tweemaal per dag parken als Spoor Noord opkuisen, maar het is vaak dweilen met de kraan open. Voor Van Lint is er maar één oplossing: strenger optreden.