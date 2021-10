Nieuws Schoolkinderen uit Deurne rinkelen met fietsbellen voor goed onderwijs: 'School is belangrijk om later geld te verdienen!'

In basisschool de Linde in Deurne klonk vanmorgen niet alleen de schoolbel, maar ook honderden fietsbellen. Met het belgerinkel van Saved by the bell willen de leerlingen aandacht vragen voor goed onderwijs voor alle kinderen, ook in landen waar dat niet evident is. In heel Vlaanderen belden maar liefst 140.000 kinderen mee.