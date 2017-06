Onderwijs VIDEO Schoolpoorten toe, vakantie!

embed

De boekentassen mogen weer aan de kant. Vandaag gingen in vele scholen de poorten weer voor twee maanden dicht. Leerlingen en leerkrachten kunnen nu genieten van een welverdiende vakantie. Wij volgden de laatste schooldag mee in de klas van juf Jolien in de Blokkendoos in Aartselaar.