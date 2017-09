‘Schoolstraat’ in Heide zorgt voor veiliger verkeer naar school

De kinderen van basisschool Sint-Jozef kunnen sinds 1 september net iets veiliger op school geraken dan vorig jaar. Op vraag van het schoolbestuur en de directie wordt er vanaf nu elke schooldag een ‘schoolstraat’ ingericht. Het schepencollege keurde daarvoor een nieuw politiereglement goed. Het gaat om het stuk Heidestatieplein naast de kerk, van ’t Centrum tot de Sint-Jozeflaan.

Het principe van een schoolstraat is dat kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Een half uur vóór het begin en na het einde van de school wordt de straat afgesloten. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. De afgesloten zone in Heide leent zich bij uitstek voor een schoolstraat. Het gaat om een weg die buiten de schooluren weinig tot geen doorgaand verkeer aantrekt. De hinder voor het gewone verkeer is dus miniem. De straat werd wel steeds druk gebruikt tijdens de ochtend- en avondspits van de school. Ouders die hun kinderen brachten en ophaalden, parkeerden al eens foutief en dat maakte de situatie onveilig.