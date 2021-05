"Schoolvakantie inkorten? Eerst grondig debat nodig"

Het Christelijk Onderwijsverbond (COV) vindt het onbegrijpelijk dat 'het personeel van het kleuteronderwijs in de vuurlinie moet blijven staan'. Het Overlegcomité besliste woensdag dat het basis en secundair onderwijs de week voor de paasvakantie moet overschakelen op afstandsonderwijs, maar dat kleuters naar school mogen blijven gaan. De redenering is dat besmettingen zich vooral voordoen in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar, maar het COV wijst erop dat kleuters amper getest worden. De vakbond krijgt van zijn leden het signaal dat er in het kleuteronderwijs veel besmettingen en veel afwezigheden zijn. "De grens van wat mogelijk is, is ook in kleuteronderwijs al lang bereikt. Omdat kleuters zich veel moeilijker aan de coronamaatregelen kunnen houden, is de kleuterschool bij uitstek een kruispunt van menselijke contacten en dus van besmettingen", zegt algemeen secretaris Marianne Coopman. "Het personeel is er onvoldoende beschermd, het sneltesten komt veel te traag op gang en ook op het vlak van vaccinaties van het personeel worden zo goed als geen inspanningen gedaan." De vakbond roept ouders op om hun kleuters zo veel mogelijk thuis te houden. Foto Belga