Schoolverlatersdag in Essen

De TRANSIT Schoolverlatersdagen zijn vandaag voor het eerst in de gemeente Essen geland. Gedeputeerde Ludwig Caluwé heeft samen met VDAB-regiomanager Ingrid Mertens en Sus Vissers, schepen van tewerkstelling van Wuustwezel, een bezoek gebracht aan de TRANSIT Schoolverlatersdag in zijn eigen gemeente.



180 laatstejaarsleerlingen uit de lokale scholen secundair onderwijs, namelijk Don Bosco Mariaberginstituut (Essen), GITOK (Kalmthout), PTS Leren en Werken (campus Kapellen) en Stella Matutina (Wuustwezel) kregen op een halve dag alles te horen wat ze moesten weten over hun rechten en plichten in het arbeidscircuit.

Lesgevers van dienst waren de experten van de vakbonden ACV, ACLVB en ABVV en medewerkers van de VDAB. Tijdens het ludieke toneelstuk ‘Wij Willen Werk’, gebracht door Vera Puts en Karin Jacobs van het gezelschap Vrouwentongen, kwamen de jongeren alles te weten over de do’s en dont’s van solliciteren. Aansluitend brachten de leerlingen een bezoek aan de regionale jobbeurs, waar 56 bedrijven hun vacatures aan het jonge publiek voorstelden. Op deze manier is er voor de schoolverlaters een totaalpakket aangeboden op één dag: informatiesessies en kennismaking met bedrijven en hun vacatures. Het idee om beide zaken te koppelen is uniek in de provincie Antwerpen.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé verduidelijkt dat de TRANSIT Schoolverlatersdagen broodnodig blijven: “Zeer recent gaf de Vlaamse Jeugdraad een advies over de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Daarin vermelden ze onder andere de gebrekkige kennis van schoolverlaters over hun rechten en plichten. Ze zeggen dat de vakbonden veel kunnen betekenen voor jongeren die net van de schoolbanken komen, of zonder werk (dreigen te) vallen. Een verenigd vakbondsinitiatief om alle jongeren te informeren, zou daarbij heel waardevol zijn, stelt de Vlaamse Jeugdraad. Ze vragen dus iets wat in de praktijk in de provincie Antwerpen al zeer lang bestaat. We mogen dus fier zijn dat wij zo’n uniek samenwerkingsverband hebben tussen de VDAB, vakbonden en provincie Antwerpen”, aldus Ludwig Caluwé. “Ik hoop dat we op deze manier ons steentje bijdragen tot een duurzame arbeidsmarkt.”