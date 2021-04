Nieuws "Schoolvoorbeeld van aprilse grillen"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De kans dat u het vandaag niet over het weer heeft gehad, is klein. Want alles leek vandaag in 1 keer te passeren: sneeuw, zon, hagel en regen. Een schoolvoorbeeld van de aprilse grillen. En die waren we al even niet meer gewoon. Ook onze weerman Marc Van den Broeck zag een grillige weerdag.