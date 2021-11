Nieuws Schoonheidsspecialist "zolang ik geen goeie overnemer vind, blijf ik het zelf doen."

'T is feest bij schoonheidssalon Ingrid in Aartselaar. De zaak bestaat vandaag precies 50 jaar. Zaakvoerster Ingrid begon toen ze amper 19 was, in een slaapkamer in haar ouderlijk huis. Intussen verhuisde ze al enkele keren, maar haar jubileum vieren doet ze terug in het huis waar alles een halve eeuw geleden begon.