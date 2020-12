Schoonmakers in ziekenhuizen moeten ook aanmoedigingspremie krijgen

Schoonmakers die in de ziekenhuizen werken zouden ook in aanmerking moeten komen voor een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto. Dat vragen vakbonden ABVV, ACV en ABSU (Algemene Belgische SchoonmaakUnie).

'De schoonmaaksector maakt deel uit van de essentiële sectoren, die ervoor zorgen dat onze maatschappij blijft functioneren in tijden van coronapandemie', klinkt het. De aanmoedigingspremie gaat niet alleen naar verpleegkundigen, maar ook naar zij die in de ziekenhuizen instaan voor het onderhoud, de logistiek en de administratie. De schoonmakers in ziekenhuizen zijn echter vaak in dienst van een schoonmaakbedrijf, waardoor ze dreigen uit de boot te vallen. In andere landen, zoals in Nederland, werd de aanmoedigingspremie voor de zorgsector wel toegekend aan de schoonmakers, zelfs als ze in dienst zijn van een schoonmaakbedrijf.