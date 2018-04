Schoonste zin van Claus krijgt prominente plek op gevel Letterenhuis

“Het is beter gras te zijn, men kan het maaien, wieden en wild groeit het weer, en altijd anders.” de schoonste zin van Claus,” heeft vanaf vandaag een prominente plek op de gevel van het Letterenhuis.

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Hugo Claus. Achter vele maskers’ en als eerbetoon aan Hugo Claus tien jaar na zijn overlijden, zochten het Letterenhuis en Radio 1 samen naar de mooiste zin van Hugo Claus. Ongeveer 1000 luisteraars brachten hun stem uit en op vrijdag 23 maart werd de schoonste zin bekend gemaakt door Hilde Van Mieghem. Nu krijgt de zin een plek waar hij thuis hoort: op de gevel van het Letterenhuis, dicht bij het archief van Hugo Claus en dicht bij de tentoonstelling over zijn leven en werk.

De banier, in een ontwerp van Gert Dooreman, bestrijkt de volledige gevel van de Minderbroedersstraat 24. Het is een ode aan één van de belangrijkste auteurs uit het Nederlands taalgebied.

Schepen Caroline Bastiaens: “Het Letterenhuis is het literaire archief van en voor Vlaanderen, het koestert meer dan twee miljoen archivalia waaronder brieven, handschriften en volledige schrijversarchieven. Het archief van Hendrik Conscience, Willem Elsschot en dat van Hugo Claus wordt hier bewaard. De gevel is dan ook de uitgelezen plek om deze schoonste zin van een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van de 20ste eeuw in het collectief geheugen te verankeren.”