Schorsing dreigt voor Antwerps woonzorgcentrum Lozanahof

In het natuur- en parkgebied Neerland in Wilrijk is het water van enkele vijvers sterk vertroebeld. Vlakbij bouwt projectontwikkelaar Triple Living 250 woningen. Omwonenden vrezen dat er vanop de werf cement is terechtgekomen in de vijvers. Er wordt namelijk water opgepompt en naar de vijvers afgevoerd. En vorige week is daarbij een filter losgekomen. Maar de districtsburgemeester sust, er zou geen sprake van vervuiling zijn.