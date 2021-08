Schot Shankland moet voor doelpunten zorgen op Kiel

Beerschot heeft een nieuwe spits beet. Lawrence Shankland komt over van Dundee United. De Schot van 26 tekent op het Kiel een contract voor drie jaar.

Shankland speelde bij Dundee United in Schotland nog kort samen met Frédéric Frans. De Schot was er goed voor 40 doelpunten in 74 wedstrijden. Een broodnodige versterking is het dus voor Beerschot. Want het vertrek van Tarik Tissoudali werd nog niet echt gecompenseerd.

(Foto: © Beerschot)