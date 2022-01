De voormalige gouverneurswoning aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen is één groot sluikstort geworden. Er liggen stapels vol vuilnis en kapotte wasmachines. De zogenaamde Villa Herbosch is een beschermd gebouw, maar staat al lang te verkommeren. Gouverneur Berx heeft de kwestie nu aangekaart bij de bouw- en de milieuinspectie.