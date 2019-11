Schoten wil nieuw volkscafé op de Markt

Wie nog eens naar de Boekenbeurs wil gaan, moet dat vandaag doen. Want vandaag is de laatste dag van het boekenfestijn in Antwerp Expo. Organisator Boek.be maakt straks ook bekend hoeveel bezoekers de beurs dit jaar over de vloer heeft gekregen. Halfweg de beurs was directeur Vé Bobelyn alvast tevreden. Volgens haar was het nieuwe familieticket een schot in de roos. Met dat ticket kunnen gezinnen met kinderen wat goedkoper naar de beurs. De dure toegangsprijs blijft voor veel auteurs en standhouders een bron van kritiek. In ons avondnieuws maken we de balans op van de Boekenbeurs.