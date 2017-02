Schotenaar klein stapje dichter bij Formule 1

Een jonge Schotenaar is goed op weg om in de voetsporen te treden van autocoureur Stoffel Vandoorne.



Vandoorne begint binnenkort aan zijn eerste volledige seizoen in de formule 1. En de 17-jarige Gilles Magnus uit Schoten legt voorlopig hetzelfde traject af als Vandoorne. Magnus werd vorig seizoen Frans kampioen in de Formule 4. Ook Vandoorne begon in die F4. Hij maakte nadien de overstap naar de Formula Renault 2.0, zeg maar een stapje hoger. En dat is nu exact ook wat Magnus gaat doen. Bij Vandoorne duurde het nadien nog een zestal jaar voor hij de formule 1 bereikte.