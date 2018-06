Bart Corremans uit Schoten schilderde gisteren zijn woning in de Belgische driekleur.

In de Braamsstraat in Schoten leven ze volop mee met het WK. Bart Corremans schilderde gisteren zijn woning in de Belgische driekleur. Omdat hij geen rode verf meer had staan verving hij het rode maar door een roze tint. Lang zal de driekleur echter niet blijven, want de woning wordt binnenkort afgebroken.