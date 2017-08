Schotense zakenvrouw moet zich op 1 september verantwoorden voor moordpoging op haar dochters

De 51-jarige Mireille G. uit Schoten moet zich op 1 september voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verantwoorden voor moordpoging op haar tweelingdochters. Een van de meisjes raakte daarbij zwaargewond.

De zakenvrouw had al een tijdje psychologische problemen. Mireille G. was in de nacht van 27 op 28 september 2015 de slaapkamer van haar dochters binnengeslopen en had een van de meisjes de keel proberen door te snijden. Het slachtoffer liep een zware snijwonde op, maar slaagde er samen met haar zus toch nog in hun moeder tegen te houden en hulp in te roepen.

Mireille G. werd in de woning opgepakt en vervolgens door de onderzoeksrechter aangehouden voor dubbele moordpoging. Ze bleek al een tijdje met psychologische problemen te kampen. Na drie maanden voorhechtenis werd ze vrijgelaten onder voorwaarden. Ze moest zich laten opnemen in de psychiatrie en mocht geen contact meer hebben met haar dochters, die nu bij hun vader wonen. Mireille G. werd toerekeningsvatbaar bevonden en zal meteen na de gerechtelijke vakantie voor de rechtbank moeten verschijnen.