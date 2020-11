Schouw op Nieuw Zuid decor voor bijzondere kunstcollage

Musea hebben de deuren dan wel moeten sluiten, toch kan u aan het Middelheimziekenhuis gaan kijken naar een bijzondere tentoonstelling. '50 Jaar Middelheim - Het ziekenhuis van de toekomst door de ogen van architect Renaat Braem' heet die. Op de overdekte helling tussen de hoofdingang en parking 1 ziet u unieke tekeningen van Braem. Die drukte een enorme stempel op onze stad met onder meer de Oudaan, het Bouwcentrum, de woonwijk Arena in Deurne, de bibliotheek in Schoten en wat nu de Flash Design Tower in Boom heet. Maar hier ontdekt u ook zijn invloed op het Middelheimziekenhuis. De expo loopt nog tot en met 3 januari.